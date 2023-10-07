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        Haberler Ekonomi Altın YÜKSELİYOR! Altın fiyatları son dakika: 7 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Canlı kur - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 7 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

        Haftanın piyasalara kapalı olan 7 Ekim Cumartesi gününde altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 7 Ekim Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 08:20 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:20
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        1

        Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ekim Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.624,96

        1.625,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.832,41

        1.833,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.599,94

        2.657,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.399,75

        10.597,87

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.183,63

        5.315,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.399,75

        10.597,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.535,26

        1.632,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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