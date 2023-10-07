YÜKSELİYOR! Altın fiyatları son dakika: 7 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Canlı kur - Altın Haberleri

YÜKSELİYOR! Altın fiyatları son dakika: 7 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Canlı kur - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ekim Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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