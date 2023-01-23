ALTIN FİYATLARI 23 Ocak Pazartesi yan haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Çeyrek altın bin 905 lira gram altın fiyatları ise bin 166 liradan işlem görüyor. Merak edenler için detaylı rakamları haberimizde derledik. İşte çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları...

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