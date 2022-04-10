Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların ve birikimini değerlendirmöek için altın yapmayı düşünen vatandaşların gözleri güncel altın fiyatlarına çevrilmişti. Ekonomi piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle yönünü yukarı çeviren altın fiyatlarına göre gram altının fiyatı yeniden 920 liranın üzerine çıktı. Güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve tam altında son durum takip ediliyor.

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10 Nisan Pazar günü saat 13.35 itibarıyla gram altın 923,95 liradan, çeyrek altın ise 1.509,83 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları