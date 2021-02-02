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YUM-BİR Başkanı Afyon: "Yumurta üreticileri geçen yıl toplamda yüzde 12 zarar etti"

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, son 12 ayda yumurtanın fiyatının 3 kez düşüş göstermesi, sonrasında ise 3 kez artmasına karşın geçen yıl sektörün toplamda yüzde 12 zarar ettiğini bildirdi.

YUM-BİR Başkanı Afyon:
AA

Afyon, yazılı açıklamasında, üreticilerin, yumurta fiyatlardaki artışın sebebi olarak gösterilmekten rahatsız olduklarını ifade etti.

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı soya ve mısır gibi ham maddelerin fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Afyon, 1 adet yumurtanın üretimi için gereken yem miktarının yaklaşık 200 grama karşılık geldiğini bildirdi.

Afyon, "Yem, ambalaj, aracı, nakliye, KDV farkı ve market karı göz önüne alındığında beyaz yumurta için 90 kuruş sarı yumurta için ise 1 lira 10 kuruş normal fiyatlardır." ifadesini kullandı.

Afyon, yumurtanın üreticiden çıkış fiyatının yıllık ortalamalarına bakıldığında, üreticinin zarar ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 12 ayda 3 kez düşüş trendi yaşayan yumurta sektörü, 3 kez de çıkış trendi yaşamasına rağmen, geçen yıl toplamda yüzde 12 zarar etmiştir. Artışları yüzde 100, yüzde 130 hatta yüzde 300 gibi görenler, haksız suçlamalar yapanlar, düşüş trendini ve yüzde 50 zarar edildiği dönemi de görmelidir. 'Zarar' ifadesi; kardan zarar değil, resmen maliyet altına satışla, net zarar eden ve günün sonunda yüzde 40 küçülen ihracat verileri, yüzde 20 küçülen sektör, yatırımını dış ülkelere planlayan yatırımcı olarak karşımıza çıkmıştır."

Yumurtanın pahalı olmadığına işaret eden Afyon, "Fahiş fiyata satılan yumurtalar halka, farklı adla sunulan yumurtalardır. Hep hesap yaptığımız large (büyük) boy beyaz yumurta için fiyatların yüksek olmadığı marketlerde de görülür." değerlendirmesinde bulundu.

Yumurta üreticisinin piyasa şartlarının üstünde bedel talep etmediğini belirten Afyon, üreticinin market ve perakende fiyatlarına yön verme şansı bulunmadığına dikkati çekti.

- YUM-BİR'e göre beyaz large (büyük) boy yumurtanın son 12 aylık ortalama fiyatları şöyle:

Üretici maliyeti (kuruş)Üreticiden ortalama çıkış fiyatı (kuruş)
Şubat3520
Mart3523,3
Nisan38,336,8
Mayıs4032,2
Haziran4026,3
Temmuz4036,1
Ağustos40,732,3
Eylül4137
Ekim47,751,2
Kasım54,755,5
Aralık53,861
Ocak (2021)53,354,2

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