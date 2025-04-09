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        Haberler Gündem Güncel Yumaklı: Gıda denetimleri aralıksız devam ediyor | Son dakika haberleri

        Yumaklı: Gıda denetimleri aralıksız devam ediyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak, tüketicimize güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğümüz denetim faaliyetlerimiz kararlı şekilde ve aralıksız devam ediyor." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:56
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        Yumaklı: Gıda denetimleri aralıksız devam ediyor
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün denetimlere ilişkin paylaşımını alıntılayan Yumaklı, "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir. Bakanlık olarak, tüketicimize güvenilir gıda ulaştırmak amacıyla yürüttüğümüz denetim faaliyetlerimiz kararlı şekilde ve aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Yumaklı, tüm illerde risk esasına dayalı ve izlenebilirlik odaklı denetimlerin sürüldüğünün altını çizerek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığına dikkati çekti. Hiçbir kişi ya da kurumun halk sağlığına zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

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        "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı tekraren ifade etmek isterim. Güvenilir gıda için, dün olduğu gibi yarın da sahada olacağız. Yoğun şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum."

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