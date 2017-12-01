Yumurtasız çikolatalı mus malzemeler

2 adet avokado

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz

1 çay bardağı süt

100 gram bitter çikolata

Yumurtasız çikolatalı mus nasıl yapılır?

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Bir mikser kabında veya derin bir kapta, avokado, kakao, vanilya, tuz ve sütü iyice ezin ve karıştırın. Tüm malzemeler birbirine iyice karıştığında üzerine eritilmiş çikolatayı ekleyin. Bir kez daha tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine streç film çekip 1 saat buzdolabında bekletin. Servis ederken kaplara dağıtın ve üzerini parça çikolata ile süsleyin. Yumurtasız çikolatalı mus hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...