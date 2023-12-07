Haberler Gündem Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, kaç gün geçerli olacak?

Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya geldi. İki lider yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Vize muafiyetinin de ele alındığı kritik toplantıda, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize verilmesine ilişkin önemli bir adım atıldı. İşte Yunan adalarına vize uygulamasına ilişkin tüm detaylar... Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 20:25 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:25 facebook

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Yunan adalarına vize kalktı mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sonrasında kritik biçok konuya değinildi. Gerçekleşen görüşmenin ardından, "Yunan adalarına vize kalktı mı? Yunanistan'da hangi adalara vizesiz gidilir, kaç gün geçerli olacak?" Sorularını öne çıktı. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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YUNAN ADALARINA VİZE KALDIRILDI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi. Miçotakis açıklamasında Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık."