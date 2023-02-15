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Yunan arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının ardından ülkelerine dönen Yunan kurtarma ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda dakikalarca alkışlandı

Yunan arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
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İHA

Büyük felaketin vurduğu şehirlerden Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan 22 kişilik Yunan arama kurtarma ekibi, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yunan arama kurtarma ekibi, pasaporttan geçişlerinin ardından karşılıklı dizilen İstanbul Grand Airport (İGA) güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca alkışlandı. Kurtarma ekibinin alkışlamasına havalimanı çalışanları ve diğer yolcular da eşlik etti.

Yunan ekibi uğurlayanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı. Vali Yardımcısı Gevrek, gösterdikleri çabadan dolayı Yunan arama kurtarma ekibine teşekkür etti. Gevrek, Yunan arama kurtarma ekibinin şefi Yannis Papastathis'e plaket takdim etti. Gevrek'in bu sırada kurtarma ekibindeki kadın üyelere sarılması sırasında duygusal anlar yaşandı. Yunan ekip ve İGA temsilcileri Türk ve Yunan bayrakları açarak toplu fotoğraf çektirdi.

"TÜRK HALKINDAN ÇOK İLGİ GÖRDÜK"

İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Yannis Papastathis, ilk günden itibaren kendilerine destek veren Türk halkına teşekkür etti. Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık. Nereye gitmemiz gerektiyse gittik. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik ve ne ihtiyacımız olduysa karşılandı. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk niçin geldiğimizi anladı ve bizi sürekli alkışladılar" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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