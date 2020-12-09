Yunan basını grevde: 'Tüm haber akışları durdu'

HABERTURK.COM / AA

Devlet ajansı ANA-MPA ile devlet televizyon ve radyosu ERT'in de bulunduğu medya kurumları, dün akşamdan bu yana yaptıkları kısmi grevi genişleterek yarın akşama kadar uzatma kararı aldı.

Panellen Gazeteciler Dernekleri Federasyonu (POESY),Yunan Radyo ve Televizyon Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu (POSPERT) ve Basın-Yayın Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu'nun (POEPTYM) çağrısıyla dün yerel saatle 18.00 'de başlayan grevin 24 saat daha uzatıldığı duyuruldu.

Söz konusu federasyonlarca yapılan ortak açıklamada, gelecek hafta Meclis'e sunulması beklenen yasa tasarısının "Sürekli kötüleşen sağlık krizi ortamında objektif haber için elverişsiz şartlarda her gün mücadele veren basın çalışanlarına büyük bir darbe indirdiği" belirtildi.

Tasarının derhal geri alınmasını talep eden federasyonlar, bu yasayla "toplu işten çıkarmaların önünün açılacağı" endişesini dile getirdi.

Televizyon kanallarında 400 çalışan şartını 280'e indirmeyi öngören tasarının, iş sözleşmelerinde gazeteciler aleyhine daha esnek maddeler de içerdiğinin altı çizildi.

ANA-MPA, ERT ve çok sayıda özel basın kurumunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler hariç tüm haber akışını durduğu gözlenirken, grevin, hükümetin tavrında bir değişiklik olmaması halinde tekrar uzatılması bekleniyor.