Yunan basınından Fatih Terim'e sert eleştiri! "Çağ dışı hücum futbolu..."

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 23. haftasında ağırladığı PAS Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında yara alan Yeşil Yoncalar, Yunan basınında eleştiri oklarının hedefi oldu.

"MANTIKLI BİR ŞEY YOKTU"

Sport 24, Lamia beraberliği için, "Bundan daha kötüsü olamazdı" ifadesini kullandı.

Haberin detaylarında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz oyunu, çağ dışı hücum futbolunu tanımlıyor" ifadelerine yer verildi.