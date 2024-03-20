Yunan basınından flaş iddia: Olympiakos taraftarı Kadıköy'de olmayacak!

Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağı nedeniyle 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak.

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak, bu karşılaşmada da konuk ekip seyircisi olmayacak.