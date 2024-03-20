Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Yunan basınından flaş iddia: Olympiakos taraftarı Kadıköy'de olmayacak! - Futbol Haberleri

        Yunan basınından flaş iddia: Olympiakos taraftarı Kadıköy'de olmayacak!

        Yunan medyası Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak olan Konferans Ligi çeyrek final maçlarıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunan basınından flaş iddia!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, UEFA'dan gelen seyirci deplasman yasağı nedeniyle 11 Nisan'da Atina'daki karşılaşmada taraftarlarından mahrum kalacak.

        Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre aynı durum 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak, bu karşılaşmada da konuk ekip seyircisi olmayacak.

        UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında kırmızı-beyazlı taraftarların İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor
        Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek