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Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor (2) - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yunanistan sınırına gitmek isteyen sığınmacılara yunan polisinin müdahalesi- Sığınmacıların yaralanması- Sığınmacılara gaz ve su atılması

Yunan güvenlik güçleri gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyorEDİRNE (AA) - Yunanistan güvenlik güçleri sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.Yunanistan sınır birlikleri bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini direkt sığınmacıları hedef alarak atıyor.Bu arada sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafından jiletli tel ve sivri demirlerle oluşturulan barikatı zincirle aşmaya çalıştı.Müdahale sırasında vücutlarına gaz kapsülleri isabet eden 3 sığınmacı yaralandı.Yaralılara Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırında müdahale edildi.Gazdan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu diğer sığınmacılara da sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Öte yandan, tampon bölgenin yakınındaki ağaçlık alanda çadırlarda bekleyen aileler de gazdan etkilendi.