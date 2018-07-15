Yunanistan'da bulunan TRT ekibinin, Yunan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak, 3,5 saat Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu belirtildi. TRT muhabiri Fatih Sabuncu, TRT kameramanı Ufuk Karagül ve ulaştırma görevlisi Metin Talu'dan oluşan ekip, Aleksandropolis (Dedağaç) Havalimanı yakınlarında 15 Temmuz yayınları için canlı yayın testi yaptıktan sonra resmi plakalı araçlarıyla kaldıkları otele döndükleri sırada polis tarafından araçları durdurularak, gözaltına alındı.
"UYGULANAN ŞİDDET ÇOK ÇİRKİN"
Üzerlerinde bulunan telefon, cüzdan kimlik gibi özel eşyalarına polisler tarafından el konulan ekip, sevk edildikleri Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde 3,5 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı. AA'nın haberine göre TRT muhabiri Sabuncu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yunan güvenlik güçleri tarafından hiçbir sebep gösterilmeden sert bir şekilde gözaltına alındıklarını, 3,5 saat boyunca herhangi bir sorgulama yapılmadan polis merkezinde tutulduklarını söyledi.
Sabuncu, "Ben, birçok ülkede görev yaptım, dünyanın en berbat diyebileceğimiz yerinde bile böyle bir muamele görmedim, Bu gözaltına alış şekli ve uygulanan şiddet çok çirkin. Bundan dolayı çok üzüldüm. Bir Avrupa ülkesine böylesine vahşice davranmalarını hiç yakıştıramadım" dedi.
Yunan polislere gazeteci olduğunu söylemesine rağmen sert bir şekilde araçtan dışarı alınarak, üstünün arandığını anlatan Sabuncu, şunları kaydetti: "Herhangi bir soru sormadan kapıları açtılar, ellerimizden telefonları aldılar. Sert bir şekilde ensemize basarak araçlara dayadılar. Cebimizden cüzdanlar, kağıtlar, notlar ne varsa hepsini aldılar. Sonra herbirimizi ayrı araçlara bindirerek, Dedeağaç Polis Merkezi'ne götürdüler. Bu arada, bize herhangi bir sorgu yapılmadı. 3 saat boyunca telefonlarımızdaki bilgileri kendileri kaydettiler. Banka kartlarımızı da aldılar. Banka hesaplarımıza kadar kontrol ettiler.
Telefonlarımızda kayıtlı şifrelerin hepsinin kopyalarını aldılar. Her birimizi ayrı odalarda tuttular. Telefonlarımız olmadığı için kimseye haber veremedik. 3,5 saat sonra da bunun rutin bir kontrol olduğunu ve amirlerimize bu konuda hiçbir şey anlatmamıza gerek olmadığını söyleyerek, bizi serbest bıraktılar. Aracımızı teslim ettiklerinde otomobilde her şeyin alt üst olduğunu gördük. Hiçbir şey aynı yerinde değildi. Faturalarımız kaybolmuştu."
TÜRK AZINLIKTAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Türk televizyon ekibine gözaltı olayının öğrenilmesinden sonra, aralarında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Seçilmiş Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'in de bulunduğu azınlık ileri gelenleri TRT ekibini kaldıkları otelde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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