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Yunan hükümetinin 'müftülük kararnamesi tasarısı'na tepki

Yunanistan’daki Türk azınlığı, Yunan hükümetinin müftülüklerin yetkilerini kısıtlamayı öngören kararname tasarısına tepki gösterdi. Tasarının istişare süresi 30 Eylül’de sona erecek

07.09.2018 - 21:07 | Güncelleme:

Batı Trakya’da yaşayan Türklerin seçimle işbaşına gelmiş dini ve siyasi liderleri, kamuoyuna açıklanan kararname tasarısında yer alan maddelerin müftülük meselesiyle ilgili beklentileri karşılamadığını, azınlık toplumunun rızası alınmadan yapılacak her türlü değişiklik ve uygulamanın kabul görmeyeceğini belirtti.

Demokratik İttifak Partisinin (DYSİ) Gümülcine Milletvekili İlhan Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kararnameyle müftülüklerin özerk yapısına müdahale edildiğini vurgulayarak bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hükümetin, anayasanın 3. maddesi gereğince Ortodoks Kilisesi'nin özerk yapısına müdahale hakkı bulunmadığına dikkati çeken Ahmet, “Oysa hükümet, son 3 yılda azınlığın dini kurumlarına şimdiye kadar görülmemiş şekilde müdahalelerde bulundu ve bulunmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İktidardaki Radikal Sol Koalisyonun (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek de söz konusu kararname tasarısının Türk azınlığının beklentileri doğrultusunda olmadığına işaret ederek “Okuduğum ve anladığım kadarıyla bunun en büyük amacı müftülükleri birer devlet kurumu haline getirmektir. Biz bunu arzu etmiyoruz.” dedi.

Azınlık toplumunun görüşünün dikkate alınması gerektiğini belirten Zeybek, “Biz demokrasiye inanan insanlarız, demokratik kurallar çerçevesinde hak arama mücadelesine sonuna kadar devam etmekteyiz.” diye konuştu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) tarafından yayımlanan açıklamada da Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığınca hazırlanan kararname tasarısının, “müftülüklerin tamamen azınlığın elinden alınması ve adeta sıradan bir devlet kurumu haline getirilmesini amaçladığı” ifade edildi.

Söz konusu tasarının Türk azınlığında hayal kırıklığına neden olduğu belirtilen açıklamada, “Azınlığın beklenti ve taleplerine cevap vermekten uzak bu metin, içi boşaltılmış, kontrolü tamamıyla Din İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir müftülük kurumu yaratılması amacıyla kaleme alınmış gözükmektedir." ifadeleri yer aldı.

Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet Mete de yayımladıkları ortak bildiride, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının uluslararası belgelerle kayıt altına alınmış dini özgürlüklerinin garantisi olan müftülüklerin, söz konusu kararnameyle adeta zincirlere vurulmaya çalışıldığını vurguladı.

Bildiride, “Bu çerçevede, kamuoyunun görüşlerine açılan taslak metni kategorik olarak reddediyor ve bahse konu metnin, azınlık nezdinde kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

TASLAK

Yunanistan Parlamentosunda 9 Mart’ta onaylanan müftülüklerin yetkileri ve idari yapılanmasına yönelik kanun kapsamında hazırlanan cumhurbaşkanlığı kararname tasarısı, istişare edilmek üzere kısa bir süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Kararname tasarısına göre müftülerin yetkisindeki evlenme, boşanma ve aile hukukuyla ilgili usul ve esaslar değiştirilmek isteniyor.

Tasarının istişare süresi 30 Eylül’de sona erecek.

 

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