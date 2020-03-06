Yunan Sahil Güvenlik sığınmacı botlarına ateş etti, batırmaya çalıştı!

AA

Botta bulunan Suriyeli Ali Haydar, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin şişme botu zorla geri göndermeye çalıştığını anlattı.

Ekiplerin, havaya ve denize ateş açtıklarını belirten Haydar, "Biz onlara 'Botta çocuk ve bebekler var, bırakın gidelim.' dedik ama bizi dinlemediler. Silah sıktılar, su sıktılar üstümüz sırılsıklam oldu. Allah'a şükür geçebildik." ifadelerini kullandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 42 sığınmacıyı taşıyan şişme botun cop ve silah zoruyla durdurulmaya çalışıldığını dile getiren Haydar, "Oradan (Türkiye'den) saat beşte çıktık. Türk sularını geçip Yunan sularına girdik. İnanılmaz şeylerle karşılaştık. Yunan botları bizi durdurmaya çalıştı ama normal şekilde değil. Copla, silahla, su sıkarak, dalga oluşturarak. Neredeyse bot devrilecekti." diye konuştu.

Aynı botta bulunan Afganistanlı Kebir Muhammedi de Sahil Güvenlik ekiplerinin ateş ettiğini söyledi.

Muhammedi, "Biz yoldayken yanımıza polisler (Yunan Sahil Güvenlik) geldi. Ateş ettiler durmamızı söylediler ama durmadık. Şişme botu delmek istediler ama izin vermedik. Büyük bir bot (Yunan Sahil Güvenlik) yanımızdan hızlı şekilde geçerek dalga oluşturdu. Bizi devirmeye çalıştı." dedi.

Dün akşam saatlerinde Skala Sikaminea sahiline ulaşan sığınmacılar, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen sahilde sabahlamak zorunda kaldı.Islak şekilde karaya ayak basan sığınmacılar, sabaha kadar kendilerine verilen tek bir battaniye ile soğuktan korunmaya çalıştı.Sığınmacılar, bir an önce güvenli bir yere götürülmeyi bekliyor.