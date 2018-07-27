Yunan Savunma Bakanı Kammenos: Bölgede yaşayanlar yangın felaketini körükledi

Yunanistan'da yangın felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, bölgede yaşayanların kaçak yapılaşma yüzün yangın felaketinin büyümesine yol açtığını söyledi.
En az 83 kişinin hayatını kaybettiği felaket ile ilgili BBC'ye konuşan Kammenos, yasa dışı yapılaşmaların kaçış yolları üzerine kurulmasının felaketi körüklediğini söyledi:
"Mati ve Atina'nın bu kıyısındaki yapılaşmaların çoğu ruhsatsız. Kıyıları kanunlara karşı çıkarak işgal ettiler. Bu trajedinin ardından sanırım artık kendileri ve aileleri için kurallara ve kanunlara uymamanın tehlikeli olduğunu anlarlar."
Kammenos'un bu sözleri, bölgede yaşayanların kendisine tepki göstermesinin ardından geldi.
Atina'nın eteklerinde yer alan ve yangın felaketinden etkilenen Mati bölgesini ziyaret eden Yunan Bakan'a bölgede yaşayanlar büyük tepki gösterdi.
Bir kadın Yunan Bakan'a, "İnsanların boş yere yanmasına göz yumdunuz. Bizi Tanrı'nın insafına bıraktınız" dedi.
BBC'ye konuşan bir adam ise bir itfaiye istasyonuna yardım istemek için koştuğunu, ancak itfaiyecilerin felaketin farkında bile olmadığını söyledi.
Bir başka bölge sakini ise kendilerine kurtulmak için denize saklanma tavsiyesi verildiğini ancak yaşlıların denize bile ulaşamadığını belirtti.
Çok sayıda kişi denize koşarak yangından kurtulmuştu, ancak kimileri denize bile varamadı.
Yunanistan'da milliyetçi bir partinin bilinen ismi olan Kammenos ise hükümete yöneltilen eleştirilere karşı çıktı.
Arama kurtarma ekipleri halen kayıp olan çok sayıda kişiyi arıyor.
Mati'nin kayalık bölgesinde arama yapan ekipler insan kalıntılarına ulaştı.
Çok sayıda kişi alevlerin saatte 120 kilometre hızla gelmesinden kaçamayarak kayalık bölgede hapsolmuştu.
Yakınlarını arayan Yunanlar, DNA örneklerini vererek kayıplarını bulmaya çalışıyor.
11'i yoğun bakımda olmak üzere 60 kişi halen tedavi görüyor.
Bölge valisi Evangelos Bournous, her dört evden birinin yok olduğunu, evlerin yüzde 50'sinin ise kısmen zarar gördüğünü söyledi.
Uydudan çekilen görüntülerde 12.760 hektar alanın yarısının yangından etkilendiği görülüyor.
Yangının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmemişken Yunan orman federasyonunun başında bulunan Yorgos Papadias, itfaiyecilerin Atina'nın batısında çıkan bir başka yangınla uğraşmasından ötürü doğu kıyısında yer alan Attica bölgesinin boş bırakıldığını söyledi.
Yangın başladığında bölgenin güney kıyısındaki Kokkino Limanaki köyünde olduğunu söyleyen Papadias, etrafın bir korku filmine benzediğini, yaralıların ve yaşlıların yardım için bağırdığını ancak elinden hiçbir şeyin gelmediğini belirtti.
Turistleri ve bölgede yaşayanları uyarmak adına hiçbir alarmın çalmadığı, herhangi bir şekilde çıkış yolunun ayarlanmadığı aktarıldı. Yangının anayola varmasının ardından bölgedekilerin kaçış yolunun kalmadığı ifade edildi.
Papadias, yolların arabalar tarafından engellendiğini, yangında bir komşusunu kaybettiğini anlattı.
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