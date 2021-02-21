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HaberlerDünyaYunan tiyatro sanatçısı Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler
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Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı

Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler
Yunan sanatçı çocuklara cinsel saldırı iddiasıyla gözaltında!
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AA

Yunan medyasındaki haberlere göre, suçlamaların yoğunlaşmasının ardından dün gözaltına alınan Lignadis, avukatı aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetti.

Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulan Lignadis, biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanıyor.

YUNANİSTAN ULUSAL TİYATROSUNDAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6 Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti.

Diğer yandan Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosuna atadıkları gerekçesiyle ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.

Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da 1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi, cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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