Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Nisan günü saat 07.40 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 23 Nisan günü saat 02.55, 03.44 ve 17.35 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında fiber tekneler ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışmalar başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler burada da Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 86 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde de Sahil Güvenlik ekipleri, 23 Nisan günü saat 01.20 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.