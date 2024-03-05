Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Giriş: 05.03.2024 - 20:21 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:21
Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri Z.B. ve M.B., yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen Z.B. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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