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        Haberler Gündem Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Güncel haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:21 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:21
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri Z.B. ve M.B., yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Adliyeye sevk edilen Z.B. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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