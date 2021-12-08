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Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan’a kaçış hazırlığındayken saklandıkları evde yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
DHA

Edirne ve Keşan emniyet müdürlüklerinin terörle mücadele şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden dosyaları bulunan 4 şüphelinin Yunanistan’a kaçış hazırlığında olduğunu ve ilçe merkezindeki evde saklandıklarını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, ihraç komiser H.B., ihraç komiser yardımcısı A.D., ihraç polis memuru M.D. ve ihraç matematik öğretmeni H.İ.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., A.D., M.D. ve H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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