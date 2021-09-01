Güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.K, Ö.P. ve K.Ç'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.
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