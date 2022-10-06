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Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı: 15 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı: 15 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yunanistan'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 15 kişi hayatı kaybetti.

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan iki tekne Midilli Adası açıklarında battı. Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, içinde 40 göçmenin bulunduğu teknenin Midilli adası yakınlarında batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı. Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Associated Press'e konuşan bir kişi, "Teknenin kayalara çarptığını ve insanların kendilerini kurtarmak için nasıl kaçtığını gördük. İnanılmaz bir manzaraydı. Buradaki tüm sakinler yardım etmek için limana indi." dedi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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