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Yunanistan adalardaki 6 bin mülteciyi ana karaya taşıyacak

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, aşırı kalabalık ve kötü yaşam şartları nedeniyle eleştirilen Ege adalarındaki kamplardan 6 bin mültecinin daha ana karaya taşınacağını söyledi

15.11.2018 - 20:00 | Güncelleme: AA

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki göç meselelerini ele aldı.

AA'nın haberine göre Midilli, Sisam ve Sakız gibi Doğu Ege Adaları'na düzensiz göçmen geçişlerinde önceki yıla oranla artış kaydedildiğini belirten Dimitris Vitsas, 2018 yılı içerisinde 28 bin göçmenin geçiş yaptığını ifade etti.

Vitsas, adalarda bulunan göçmen kamplarındaki aşırı kalabalık ve kötü yaşam şartları nedeniyle 2018'de 23 binden fazla mültecinin ana karadaki kamp ve evlere taşındığını belirterek, "Yıl sonuna kadar korunmasız durumda olan 6 bin sığınmacı ve mülteciyi ana karaya taşımayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 290 göçmenin Türkiye'ye iade edildiğini aktaran Dimitris Vitsas, 886 göçmenin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü, 177 mültecinin ise aile birleştirme programı kapsamında Almanya'ya gönderildiği bilgilerini paylaştı.

Vitsas, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a yönelen göçmen akınında da önceki yıla göre artış kaydedildiğine işaret ederek, 2018 yılı içinde 14 bin 250 göçmenin söz konusu bölgeden giriş yaptığını dile getirdi.

"Türkiye Avrupa'da göç yönetiminde önemli"
Türkiye'nin göç yönetiminde önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Bakan Vitsas, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göç mutabakatının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vitsas, Türkiye'nin 3,5 milyonu Suriyeli toplam 4,5 milyon mülteciyi ağırladığını belirterek, "Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda Avrupa'daki göç yönetiminde Türkiye ile iş birliğinin önemini her zaman vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Göç" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Dimitris Vitsas, 2019'un Ocak ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Atina'ya bir ziyarette bulunacağını da söyledi.

Vitsas, insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzensiz göçe karşı iki ülke kolluk kuvvetlerinin iş birliği içerisinde olduğunu kaydetti.

Edirne'de yılın 10 ayında, büyük çoğunluğu Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı. Öte yandan, AB-Türkiye mutabakatının ardından Ege Denizi'nden göçmen geçişi yüzde 97 oranında azalmıştı.

Yaklaşık 10 bin kapasiteli Ege adalarında 20 binin üzerinde mülteci konaklıyor. Kamplardaki kötü yaşam koşulları sivil toplum örgütleri tarafından yoğun şekilde eleştirilirken,

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