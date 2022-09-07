Miçotakis'ten Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesinde Yunanistan'a yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Türkiye ile her zaman diyalog kurmayı arzuladıklarını söyleyen Miçotakis, "Atina, Türkiye ile her zaman iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ediyor." dedi.

Miçotakis ayrıca, "NATO müttefiki bir ülkeden, Yunan egemenliğini sorgulamaya varan tehditlerin alınması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yönelik dünkü açıklamasında, "Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bu konuda da çekidüzen vermiş gibi görünüyorlar.Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.