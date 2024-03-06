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        Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ukrayna ziyaretinde patlama: "Güvenlik sorunu yaşanmadı"

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ukrayna ziyaretinde patlama: "Güvenlik sorunu yaşanmadı"

        Odessa'yı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve danışmanlarının "birkaç yüz metre" uzağında patlama meydana geldi. Yunan heyetinin durumunun iyi olduğu açıklandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 17:12 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:12
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        Miçotakis'in Ukrayna ziyaretinde patlama
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Ukrayna ziyareti sırasında yakınında meydana gelen patlamada zarar görmediği duyuruldu.

        Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yle görüşmek için bugün Odessa'ya giden Miçotakis güvenlik sorunu yaşamadı.

        Haberde ziyaretin gizlilik içinde planlandığının altı çizildi.

        Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette aralarında Miçotakis'in de bulunduğu Yunan heyeti Odessa'ya gitmişti. Hükümet kaynakları bu esnada Rusya'nın saldırı düzenlediğini ancak heyetin herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadığını bildirdi.

        Yunanistan'ın haber sitesi Greek Reporter, Miçotakis ve danışmanlarının Odessa'da "Rus füzeleri tarafından karşılandığını" yazdı. Zelenski'yle görüşmek üzere olan Yunan heyetinin "birkaç yüz metre uzağında" patlama meydana geldiği kaydedildi.

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        #Kiryakos Miçotakis
        #Volodimir Zelenski
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