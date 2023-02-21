Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten deprem mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından Yunanistan'a gitti ve burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Blinken, Yunanistan'ın Türkiye'ye desteği için teşekkür ederken, Yunan Başbakanı "Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir keder ve üzüntü içindeyiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten deprem mesajı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyaretinin ardından temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a gitti.

Blinken, Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından başkent Atina'da kabul edildi.

Blinken, Yunanistan'da ülkenin Başbakanı Yunanistan'ın bölgede, enerji, çevre ve Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyeliği gibi konularda izlediği politikadan ABD'nin memnun olduğunu bildirdi. CNN Greece'in haberine göre Bilnken ayrıca Türkiye'deki depremlerde verdikleri destekler nedeniyle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür etti.

"DERİN BİR KEDER VE ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Miçotakis de Türkiye'deki yıkıcı depreme atıfta bulunarak "Türkiye'deki felaketten dolayı kalbimiz kırıldı" dedi ve yardım gönderen ilk ülke olduğumuzu sözlerine ekledi. Miçotakis "Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir keder içindeyiz. Yardım etmek için arama kurtarma ekibini gönderen ilk ülkeydik." dedi.

Deprem felaketinin Türk ve Yunan halkları arasındaki derin bağı kanıtladığını belirten Miçotakis, "Önemli ve büyük siyasi sorunlarımız olabilir ancak halklarımız arasında bağlarımız var. Umarım, ilişkilerimizi iyileştirmemiz ve bu manevi bağ üzerine inşa etmemiz için bir fırsat oluşacaktır, ki bu iyileşmenin genel olarak Doğu Akdeniz'deki istikrar için faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü
DÜNYA Brezilya'da sel ve toprak kayması can aldı
İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem
DÜNYA İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır ve nasıl açılır?
DÜNYA Google deprem uyarı sistemi nedir ve nasıl çalışır?
Zelenskiy'den Macron'a tepki: Vaktini boşa harcıyor
DÜNYA Zelenskiy'den Macron'a tepki
ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?
DÜNYA "Çok gizli" ziyaretin perde arkası
Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında geniş yer buldu! - Son dakika deprem haberleri
DÜNYA Hatay 3. kez büyük depremle sarsıldı! Dış basında ...
Guterres: BM, Hatay depremi sonrası ilave yardımlara hazır
DÜNYA Guterres: BM, Hatay depremi sonrası ilave yardımlara ...
ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı
DÜNYA ABD'den Hatay depremleri sonrası destek mesajı
Dev kayalar depremleri anlamamızda büyük rol oynayabilir
DÜNYA Dev kayalar depremler hakkında bilgi verebilir
Son dakika: Hatay'daki yeni depremler sonrası Orta Doğu ve Kuzey Afrika da sallandı!
DÜNYA Orta Doğu ve Kuzey Afrika da sallandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.