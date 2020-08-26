Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak adım!

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülkesinin batı kıyılarındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz milinee artırma kararı aldıklarını duyurdu.

Miçotakis'in açıklaması, Doğu Akdeniz'de deniz sınırları üzerine Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi. Miçotakis'in ülkesinin İtalya'ya bakan kıyılarında kara sularını artırma planı, Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgeyi direkt olarak etkilemese de, Yunan Başbakan parlamentoda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın on yıllardır devam eden 'pasif' dış politikayı terk ettiğini söyledi.

Miçotakis bu artırımın, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin üçüncü maddesinin Yunanistan'a verdiği bir hak olduğunu belirtirken, ilerleyen günlerde başka denizlerde de benzer kararlar alabileceklerini vurguladı.

Yunan lider ayrıca konuşmasında Mısır ve İtalya ile yapılan anlaşmaların tarihi önemde olduğunu vurguladı.

İTALYA İLE ANLAŞMALAR YAPILMIŞTI

Yunanistan Parlamentosunda Mısır ve İtalya ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmaları için yapılacak oylamanın yarına ertelendiği bildirildi.

Parlamentodan yapılan açıklamada, iki ülkeyle imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Oylamanın, yarın yerel saatle 15.00-20.00'de 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı belirtildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.

İktidar salt çoğunluğa sahip

300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanması bekleniyor ancak salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla bu anlaşmanın Parlamentodan geçmesi bekleniyor.