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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım: Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine teşekkür etti. Miçotakis, "Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım: Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar
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AA / HABERTURK.COM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine övgüde bulunup teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Miçotakis, "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." ifadesini kullandı.

YUNAN ARAMA KURTARMA EKİBİ 2 KİŞİYİ KURTARDI

Yunan Devlet Ajansı ERT'in haberine göre de Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmaları sonucunda 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızı enkaz altından kurtarıldı.

Kurtarılan babanın eşi ve 7 yaşındaki kızının ise enkaz altında hayatını kaybettiği bildirildi.

EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye gelmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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