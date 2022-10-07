Miçotakis'ten Türkiye'ye: Diyaloğa açığız 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prag'da "Yunanistan ile görüşeceğimiz herhangi bir şey yok" açıklamasına Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten yanıt geldi.

Miçotakis, "Yunanistan provokatif eylemlerde bulunmaz, provoke edildiğinde her zaman güvenle karşılık verir. Yunanistan'ı Ege'de gerilimi tırmandırmakla suçlamak mantıklı değil." dedi.

Yunanistan'ın diyalog kapısını kapatmadığını söyleyen Miçotakis, "Uluslararası hukukun yanımızda olduğundan eminiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın politikalarının 'yalan üzerine kurulu' olduğunu söyleyerek, "Şu an itibariyle Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.