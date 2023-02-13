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HABERTURK.COM

Türkiye'nin 10 ilini vuran depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Büyük felaketin ardından Türkiye'ye yardım gönderen ilk ülkelerden biri de Yunanistan olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı törende yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremlere değindi ve her türlü yardıma hazır olduklarının altını çizdi. Miçotakis, "Türkiye ile görüş ayrıklarımız olsa bile Türk ve Yunan halkları dosttur" dedi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen EMAK kurtarma ekiplerini çalışmalarını takdir eden Miçotakis, "Bu insanlar alkışı hak ediyor. Halklarımızı hiçbir şeyin ayırmadığını, Türkiye ile dostane bir şekilde yaşayabileceğimizi ve nihayetinde ilişkilerimizin zor zamanlarda bile çok daha derin olduğunu kanıtladılar. Gerçek dostlar zor zamanlarda görülebilir. Eşi görülmemiş bir felaketten bahsediyoruz, en azından iki halk arasındaki ilişkiler açısından iyi bir şey ortaya çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etmiş, Yunanistan'ın desteklerinin burada bitmeyeceğini ifade etmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.