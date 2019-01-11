- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, ülkesinin Nazi işgali dönemine ilişkin talep ettiği savaş tazminatına ilişkin, "Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım." dedi.
Pavlopoulos, Atina'ya resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. İkili, resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya gelerek basına açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın Avrupa ailesinin dışında bir gelecek düşünmediğini ve Almanya ile "mükemmel" ikili ilişkilere sahip olduğunu belirten Pavlopoulos, "Ancak, Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım." ifadelerini kullandı.
Pavlopoulos, savaş tazminatına ilişkin taleplerinin hukuki olarak geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi, uluslararası ve Avrupa hukuk kültürüne dayanarak yetkin bir hukuki forum yoluyla çözmeliyiz." şeklinde konuştu.
Öncelikleri olan Avrupa seçimleri arifesinde "birçok Avrupa ülkesine sıçrayan tehlikeli popülizme" karşı Avrupa değerlerini korumanın önemine dikkati çeken Pavlopoulos, "Birçok üye ülkede büyüyen eşitsizlik ve sosyal dokunun bozulmasına ilişkin tehlikeler, Avrupa yapısının yıkılmasını amaçlayan popülist ve hatta Neo-Nazi yapıların ortaya çıkmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"YUNANİSTAN'A DESTEK BİR GÖNÜL MESELESİ"
Başbakan Merkel de Nazi işgaline ilişkin, "Tarihi taahhüt ve sorumluluklarımızın tamamını üstleniyoruz. Nazilerin Yunanistan'da işledikleri suçların bilincindeyiz. Bu sebeple, iki ülkenin çıkarları açısından Yunanistan'ı desteklemek bir gönül meselesidir." diye konuştu.
Almanya'nın özellikle mülteci konusunda Yunanistan'ın tutumunu desteklediğini kaydeden Merkel, "Almanya, her zaman Yunanistan'ı yalnız bırakmamak gerektiğini vurguladı. Bugün dahi bazı adalarda durumun çok gergin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Alman tarafı olarak Avrupa düzeyinde ortak bir sığınmacı ve mülteci politikasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
TAZMİNAT TARTIŞMALARI
Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.
Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar avro talep ediyor.
Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.