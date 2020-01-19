Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine saat 05.52'de kaydedilen deprem yerin 67 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son depremle birlikte Orta Avrupa'daki sarsıntılar tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz kasım ayında Arnavutluk'ta 50 kişinin hayatını kaybettiği 6.4 ve hemen ardından da Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmişti. Bu depremlerin hemen ardından da yine Yunanistan'da büyüklükleri 4 ila 5 arasında en az 3 deprem kaydedilmişti.