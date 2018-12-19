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Yunanistan'da 2019 bütçesi Meclis'ten geçti.
Yunan Parlamentosundaki oylamada bütçe, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi 154 milletvekilinin firesiz "evet" oyları ile onaylandı. Toplam 297 milletvekilinin katıldığı oylamada, biri hariç tüm muhalefet milletvekilleri "hayır" oyu kullandı.
Böylece, ülkede 8 yıl aradan sonra kurtarma paketi programı haricinde hazırlanan ilk bütçe Meclis'ten geçmiş oldu.
Kurtarma paketinden çıksa da kreditörleri tarafından sıkı mali denetim altında bulunan bütçede, Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1, 2019 yılında yüzde 2,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.
Genel ve yerel seçimlerin gerçekleşeceği 2019 yılının bütçesinde ayrıca, yaklaşık 900 milyon avroluk vergi, sigorta ödemelerinde indirim ve sosyal desteklerde artış içeren yardım paketi de yer aldı.
Gelecek yıl yapılması planlanan emeklilik maaşlarındaki kesintiler ise Avrupa Birliği tarafından verilen onayla 2019 bütçesinden çıkarılarak iptal edildi.
Öte yandan bütçede, ülkenin yüksek kamu borcunun milli gelirine oranının yüzde 180'den yüzde 168 seviyesine çekilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Yunanistan'ın çoğunluğu kreditörlerine olan kamu borcunun, 335 milyar euro olduğu belirtildi.
PROTESTO GÖSTERİSİ
Meclis'te siyasiler arasında bütçe tartışmalarının gerçekleştiği sırada bütçeyi protesto eden yaklaşık 2 bin kişi, Meclis binasına yürüyüş düzenledi.
Çatı işçi ve memur sendikalarının çağrısıyla toplanan göstericiler, asgari ücrette ve emeklilik maaşlarında artışın yanı sıra vergi ve sigorta ödemelerinde düşüş taleplerinde bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren gösteri olaysız sona erdi.
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