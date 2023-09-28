Yunanistan'da ana muhalefetin yeni lideri tartışma başlattı Yunanistan'da muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) başkanlığına, daha önce parti içinde uzun geçmişi olmayan yepyeni bir ismin oturması, bazı kesimlerde SYRIZA'nın sol çizgisinden kayabileceği ve hatta parti içinde bölünmelerin yaşanabileceği eleştirilerine neden olurken, bazı kesimlerde ise Stefanos Kaselakis'in kapsayıcı bir lider olarak partiyi iktidara taşıyabileceği yorumuna yol açtı.

Atina'da 1988'de dünyaya gelen Stefanos ​​​​​​​Kaselakis, 14 yaşında matematik yarışmasında aldığı birincilik ile ABD'de burslu okuma ve yaşama hakkı kazandı.

Kaselakis, burslu ve başarılı bir öğrencilik hayatının ardından finans ve ekonomi alanında yüksek öğrenim görerek, çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ta ilk ciddi iş deneyimini yaşadı.

Diasporada yaşayan genç ve başarılı bir Yunan olarak SYRIZA üyeleri ile 2021'de tanışan Kaselakis, mayıs ve haziran genel seçimlerinde SYRIZA listelerinden milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeyi başaramadı.

Ekonomik kriz döneminde iktidarın büyük ortağı SYRIZA'nın, mayıs ve haziran seçimlerinde "kan" kaybetmesinin ardından eski Başkan Aleksis Çipras'ın parti liderliğinden ayrılacağını ve partinin liderlik için seçime gideceğini duyurmasıyla, Kaselakis sürpriz bir çıkış yaparak aday oldu.

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'ÜLKE GERÇEKLERİNE' UZAK OLMAKLA ELEŞTİRİLİYOR Kaselakis, Yunanistan tarihini, ülkedeki iç siyaset dengelerini, SYRIZA'nın sol ideolojisini yeterince bilmemekle eleştirildi. Hatta, çok iyi derecede İngilizcenin yanı sıra Fransızca, Almanca ve İspanyolca da konuşan Kaselakis'in, Yunancaya yeterince hakim olmaması da kendisine yöneltilen eleştirilerin arasında yer aldı. Kaselakis, Kıbrıs sorununa ilişkin bir açıklamada, Yunan resmi tezinin dışında bir terminoloji kullandığında eleştirilerin hedefine yerleşti ancak bu eleştirilere "Tik Tok" sosyal medya platformunda paylaştığı bir video ile cevap verirken, kendisinin 14 yaşında ülkeden ayrıldığını ve Yunanistan'da kalıcı olarak ikamet etmeye başlayalı daha birkaç ay olduğunu vurguladı. Bazen doğru kelimeleri hatırlamakta zorluk çektiğini belirten Kaselakis, "Öğrenmem benim için birkaç aylık bir alıştırma meselesi." dedi.

BAŞKANLIK YARIŞINDA EMEKTAR SYRIZA'LILARI GERİDE BIRAKTI REKLAM Kaselakis, kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen pazar günkü ikinci tur seçimlerde, SYRIZA iktidarında bakanlık yapmış, partinin temel taşlarından Efi Ahçioğlu'nu geride bırakarak parti liderliğini kazanmayı başardı. Buna rağmen, hakkındaki eleştiriler ve şüpheler son bulmadı.

YENİ LİDERE ŞÜPHEYLE BAKANLAR Kaselakis, parti içinde birlik, herkese açık olma mesajı verse de parti içi kopuşun kaçınılmaz olduğunu, SYRIZA'nın sol ideolojik çizgiden uzaklaşacağını savunanlar var. Partinin en eski üyelerinden, SYRIZA iktidarında farklı bakanlıklarda görev alan Panayotis Skurletis de birçok partili gibi Kaselakis'i eleştirenler arasında yer aldı. Skurletis, SYRIZA'nın zaten bir varoluş krizi içerisinde bulunduğunu belirterek, Kaselakis'in parti liderliği için "Üzerine tuz biber oldu" yorumunu yaptı. Kaselakis, klasik sol ideoloji ile SYRIZA'ya emek veren eski üyelerin karşısında, ABD'de büyümüş, "Tik Tok" gibi sosyal medya mecralarında gençlere hitap eden, farklı anlatım tarzına sahip bir lider olarak ortaya çıktı. Yurt dışında eğitim, iyi İngilizce gibi vasıfları açısından, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile "yarışabilecek" bir lider görünümü çizen Kaselakis, buna rağmen, bazı emektar SYRIZA'lıları parti içindeki birliğin ve sol çizginin devam edeceğine inandırmakta zorluk çekti. REKLAM

KASELAKİS'İ 'YENİ BİR KAN' OLARAK GÖRENLER DE VAR Öte yandan, Kaselakis'i partiyi tekrar iktidara taşıyacak, ekonomik kriz dönemindeki SYRIZA iktidarının kötü anılarını silecek, halkın beklentilerini karşılayacak, kapsayıcı bir lider, parti için "taze kan" olarak görenler de oldu. AA muhabirine konuşan SYRIZA Merkez Komite Sekreter Yardımcısı Yorgos Vasiliadis, zor bir süreci geçiren SYRIZA'nın seçim yenilgisi ve eski Başkan Aleksis Çipras'ın liderliği bırakmasının ardından yeni bir döneme girdiğini belirterek şöyle konuştu: "Başkanlık seçimlerine katılımın çok yüksek olması bize gösterdi ki, partimiz hem hala canlı hem de halk bizden daha iyi bir gelecek için öneri ve çözüm bekliyor. Lider değişimi tabii ki sorunsuz olmaz. Kolay değildir." Vasiliadis, Kaselakis'in parti üyelerine daha çok görev ve söz hakkı vererek, daha açık bir parti oluşturmak istediğini vurguladı. REKLAM Partinin kolay bir yola girmediğini ancak geleceğine ilişkin iyimser olduklarını ifade eden Vasiliadis, partililerin ciddi bir çizgi benimsemesi halinde partiden kopuşun söz konusu olmayacağını kaydetti. Vasiliadis, "Parti içinde farklı tartışmalar mutlaka olacaktır. Partide her zaman demokratik süreçler olmuştur. Şimdi de böyle ilerleyeceğiz. Her kim, bunun dışında farklı bir düşünceye sahipse, bizi kendi ayağımızdan vuracak bir eğilim içindedir. Üyelerimizin de bunu anlayacak olgunluğa sahip olduğunu düşünüyorum." dedi. SYRIZA'nın hala sol bir parti olduğunu vurgulayan Vasiliadis, ancak radikal soldan merkezdeki demokratlara kadar tüm demokratik kesimleri temsil etmek istediğini de belirtti. Vasiliadis, Kaselakis'in partide yeni bir isim olmasına rağmen, eski üyelerini liderlik yarışında geride bırakması için ise şöyle konuştu: "Halkın yeni bir şey duymaya ve bir değişime ihtiyacı vardı. Çoğu kez bu birilerine karşı haksızlığa da sebep olabilir ama gerçek bu. Bu ihtiyaç altı çizilerek gösterildi bize. (Kaselakis) yeni bir anlayışı, yeni bir resmi temsil ediyor. Halk yeni bir şey istedi, ileri gitmek istedi ve bence yeni başkan bunu karşılıyor." REKLAM

GENÇLERE HİTAP EDEN BİR LİDER SYRIZA Merkez Komite Üyesi Yannis Vulgarakis, başkanlık seçimi için oy kullanan yaklaşık 150 bin üyeden 40 bininin yeni üye olduğuna işaret ederek, yeni üye oranının yüksekliğinin dikkate değer olduğunu ifade etti. Vulgarakis, Kaselakis'in en yakın rakibi Ahçioğlu'nu yüzde 44'e karşı yüzde 56 oy alarak geride bıraktığına işaret ederek "SYRIZA bugün üyelerine verdiği sözü gerçekleştiriyor. SYRIZA, Aleksis Çipras'ın büyük çabasının devamı olarak, modern, vatansever ve iktidara talip bir sol parti olarak şekilleniyor. Komünist soldan, politik çevrecilere, sosyalistlere, ilerici merkeze kadar tüm akım ve kişiler bu yelpazeye sığıyor." diye konuştu. SYRIZA'nın ilk hedefinin Avrupa Parlamentosu seçimleri olduğunu ifade eden Vulgarakis, SYRIZA'nın "halk için halk tarafından yönetilen bir iktidar" olmayı da hedeflediğini vurguladı. Vulgarakis, ekonomik kriz sürecinde iktidar olduğu dönemin partiyi yıprattığı yönündeki yorumlara ise SYRIZA'nın ülkeyi memorandumlardan kurtaran bir iktidar olduğunu, ülke için elinden geleni yaptığını ve bununla gurur duyduğunu belirterek cevap verdi. SYRIZA'nın geçmişle bağını kesme gibi bir niyeti olmadığını belirten Vulgarakis, Kaselakis'in "herkes için istihdam, adalet, sosyal devlet, kamu hizmetlerinin özelleştirilmemesi" gibi söylemlerinin halkta karşılık bulduğu için liderliğe seçildiğini kaydetti. Vulgarakis, Kaselakis'in sosyal medyayı aktif olarak kullanmasının ve sadece 35 yaşında olmasının da gençlerle iletişimini kolaylaştırdığına dikkati çekerek "Kaselakis, hiçbir şeyi saklamayan modern bir insan. Arzusu sürekli genç insanların yanında olmak. Bu nedenle gençler onu seviyor ve dinliyor. Zira, öğretmeye çalışan değil, dinlemeye çalışan biri." dedi. * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.