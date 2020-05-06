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Yunanistan'da "boş sandalye" protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri, ''boş sandalye'' protestosu düzenledi. Parlamento binasının önünde de eylem gerçekleştiren iş yeri sahipleri, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Yunanistan
AA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri, ''boş sandalye'' protestosu düzenledi.

Sokağa çıkma yasağı ve ülke genelinde dolaşıma getirilen kısıtlamaların 4 Mayıs itibariyle kaldırıldığı ülkede, kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açılırken, kafe ve restoran sahipleri "boş sandalye" adı altında protesto gerçekleştirdi.

İş yeri sahipleri, işletmelerinden getirdikleri yaklaşık 150 sandalyeyi parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na koyarak hükümete mesaj gönderdi. İş yeri sahipleri, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Yunanistan Restoranlar ve İlgili Meslekler Federasyonu'nun (POESE) aldığı kararla düzenlenen protestoda, restoran ve kafe sahipleri, koronavirüsten dolayı mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, kira bedellerinin hükümet tarafından karşılanmasını ve yüzde 6'ya varan vergi indirimi talep etti.

Federasyonu Başkanı Yorgos Kavathas, yaptığı açıklamada, hükümetin restoran ve kafeleri destekleyen kararlar almaması halinde birçok mekanın kapanacağını söyledi.

Kavathas, ''Bu akşam düzenlediğimiz boş sandalye eylemi aslında pandemi sonrası mesleğimizi bekleyen durumu simgeliyor. Hükümetin desteğini bekliyoruz. Aksi halde birçok mekan kapanmak zorunda kalacak.'' ifadelerini kullandı.

"Boş sandalye" gösterileri, başta Selanik ve Patra olmak üzere ülkenin birçok kentinde de düzenlendi.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan'da 4 Mayıs'tan itibaren alınan tedbirler gevşetilmeye başlatıldı.

İlk etapta kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açılırken, kafe ve restoranların ise 1 Haziran'da açılması bekleniyor.

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