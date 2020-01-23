Yunanistan'da Ekaterini Sakeralopulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

Ekaterini Sakeralopulu çevre ve anayasa hukuku uzmanı.

Yunanistan Parlamentosu Çarşamba günü yapılan oylamada Ekaterini Sakelaropulu'yu cumhurbaşkanı seçti. Sakelaropulu, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Meclis Başkanı Kostas Tassulas, Sakelaropulu'nun 294 sandalyeli parlamentoda 261 oy aldığını söyledi.

Görevine 13 Mart'ta yemin ederek başlayacak olan 63 yaşındaki Selanik doğumlu Sakelaropulu, çevre ve anayasa hukuku konusunda uzmanlaşan bir hâkim.

Mevcut Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un beş yıllık dönemi de Mart'ta sona eriyor.

Sakelaropulu'yu aday gösteren Başbakan Kiriakos Miçotakis, yeni cumhurbaşkanı için "Bütün Yunan halkını birleştirecek üstün bir hâkim" dedi.

Paris Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Sakelaropulu hukukçu bir aileden geliyor. Babası Nolaos Sakeropulu Yüksek Mahkeme hakimliği yapmıştı.

Yeni cumhurbaşkanı ayrıca Yunanistan'ın ilk kadın Danıştay Başkanı'ydı.

'Parti üyesi olmayan cumhurbaşkanı'

Sakeropulu,Syriza hükümeti döneminde Adalet Bakanı'nın önerisiyle Danıştan başkanlığına 2018'de atandı.

Ana muhalefetteki Syriza hükümeti ile sosyalist KINAL partilerinin desteğini alan Sakelaropulu, Yunan parlamentosu tarihinde en yüksek destek oyu alan isim oldu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, herhangi bir parti üyesi olmayan ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı unvanına sahip olan Sakelaropulu'nun seçilmesinin tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Eurobarometer'in 2017 yılı araştırmasına göre Yunan halkının yüzde 63'ü siyasette, yüzde 69'u iş dünyasında, yüzde 61'i de liderlik pozisyonlarında cinsiyet eşitliğinin sağlandığını düşünüyor.

Resmi rakamlara göre Yunanistan'da kadınlar arasında işsizlik erkeklere kıyasla daha fazla.