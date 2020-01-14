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HaberlerTurizm

Yunanistan'da en çok harcamayı Türk turistler yaptı

2019'un ilk üç çeyreğinde Doğu Makedonya ve Trakya bölgesini ziyaret eden 700 bin Türk turist 136,8 milyon avro harcadı

Yunanistan Türk turist
AA

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınındaki Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde en fazla harcama yapan yabancı turistler Türkler oldu.

Yunanistan Bankasının (BG) verilerine göre, 2019'un ilk üç çeyreğinde bölgede turizmden elde edilen gelir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı.

547,9 milyon avro olarak açıklanan turizm gelirine en büyük katkıyı 136,8 milyon avroluk harcamayla Türk turistler yaptı.

Ekim 2019'a kadar bölgeyi ziyaret eden yaklaşık 700 bin Türk turist, kişi başına ortalama 195 avro harcadı.

Listenin ikinci sırasında da sayıları Türk turistlerden 3,5 kat fazla olmasına rağmen toplamda 116,9 milyon avro harcama yapan Bulgar turistler yer aldı. Sayıları 2,5 milyonun üzerinde olan Bulgar turistler kişi başı 43,5 avro bıraktı.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı sıralamasında Romen turistler üçüncü, Alman turistler dördüncü sırada yer aldı.

Kara yoluyla Meriç bölgesinden Yunanistan'a giriş yapan Türk turistlerin büyük bölümü Dedeağaç bölgesindeki destinasyonları tercih ediyor.

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