Yunanistan'da Fatih Terim'e eleştiri!

Sportal'da yer alan haberde, "Fatih Terim, Razvan Lucescu'ya Luis Mendiliar'ın play-off ilk maçta kendisine verdiği hediyeye benzer bir hediye verdi. Hücum ikilisi, kanat oyuncusu, defansif orta saha oyuncusu olmayan ve Bakasetas, Ioannidis ve Mladenovic'in yorgun olduğu bir geri hatla sahaya çıkma yönündeki anlaşılmaz karar, Panathinaikos'un PAOK karşısında aldığı yenilgiye ve şampiyonluk şansının azalmasına mal oldu." ifadeleri kullanıldı.