Yunanistan'da Larissa Cezaevi İkici Fırsat Okulu yönetimi şehirde ilginç bir kampanya başlattı.

Yunanistan'ın Larissa kentinde vatandaşlar kıyafetlerini ağaçlara giydirerek ihtiyaç sahibi insanların kullanması için Tahidromui Meydanı'nda bir araya geldi.

Organizasyonun kurucusu olan Giorgos Tranta, geçen yıl Bulgaristan'da böyle bir etkinlik gördüğünü ve kendi şehrinde de güzel olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Facebook üzerinden oluşturulan ve kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte vatandaşlardan "giy" notunu bırakarak ihtiyaç duymadıkları mont, ceket veya paltolarını ağaçlara giydirmelerini böylece soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olacağını söyledi.

"Onlara yalnız olmadıklarını, acılarını, üzüntülerini birlikte yaşayabileceğimizi anlatmak istiyoruz" diyen Tranta bu etkinliğin Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de yapılmasını umut ediyor.

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