Yunanistan'da Kovid-19 hastanesinde akılalmaz cinayet! 0:00 / 0:00

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Yunanistan'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede akılalmaz bir cinayet yaşandı. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle tedavi gören entübe bir hastanın solunum cihazının, aynı odayı paylaştıkları diğer hasta tarafından fişten çıkarıldığını söyledi.

"ÇOK GÜRÜLTÜ YAPIYOR"

Yunan basınına yansıyan haberlerde, 60 yaşındaki zanlının 76 yaşındaki hastanın solunum cihazının çok gürültü yaptığı doktorlara birkaç kez şikayet ettiği belirtildi.

Çarşamba gecesi yanındaki hastanın solunum cihazını fişten çeken zanlı, cihazın hala çalıştığını fark etmesi üzerine ağzından da solunum cihazını çektiği aktarıldı.

Atina merkezinde bulunan bir hastanede yaşanan olayda, 60 yaşındaki zanlının tedavisine devam etmek için hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 76 yaşında hasta, çarşamba günü solunum cihazının fişinin çekilmesinin ardından hayatını kaybetti.