Yunanistan'da Kovid-19 hastanesinde akılalmaz cinayet!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Yunanistan'da koronavirüs hastanesinde akılalmaz cinayet! - Haberler
ABONE OL

Yunanistan'da koronavirüs hastanesinde akılalmaz cinayet!

Yunanistan'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede, aynı odada tedavi gören hastalardan birinin, diğer hastanın solunum cihazını fişten çekmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan medyasına yansıyan haberlerde, zanlının solunum cihazının gürültüsünden şikayet ettiği öne sürüldü.

SON DAKİKA: Yunanistan'da koronavirüs hastanesinde akılalmaz cinayet! - Haberler
Yunanistan'da Kovid-19 hastanesinde akılalmaz cinayet!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yunanistan'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede akılalmaz bir cinayet yaşandı. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle tedavi gören entübe bir hastanın solunum cihazının, aynı odayı paylaştıkları diğer hasta tarafından fişten çıkarıldığını söyledi.

"ÇOK GÜRÜLTÜ YAPIYOR"

Yunan basınına yansıyan haberlerde, 60 yaşındaki zanlının 76 yaşındaki hastanın solunum cihazının çok gürültü yaptığı doktorlara birkaç kez şikayet ettiği belirtildi.

Çarşamba gecesi yanındaki hastanın solunum cihazını fişten çeken zanlı, cihazın hala çalıştığını fark etmesi üzerine ağzından da solunum cihazını çektiği aktarıldı.

Atina merkezinde bulunan bir hastanede yaşanan olayda, 60 yaşındaki zanlının tedavisine devam etmek için hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 76 yaşında hasta, çarşamba günü solunum cihazının fişinin çekilmesinin ardından hayatını kaybetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor!
DÜNYAABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor!
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni işi belli oldu - Haberler
DÜNYAPompeo'nun yeni işi belli oldu
İTİRAF ETTİ! Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim'den üzücü benzetme!
DÜNYAKuzey Kore lideri Kim'den üzücü benzetme!
AB Konseyi, Türkiye ziyaretindeki protokol hazırlıklarında Türkiye'deki AB diplomatlarını dışlamış
DÜNYA"AB Konseyi, Türkiye'deki AB diplomatlarını dışladı"
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, yeni silah reformunu gündeme getirdi - Haberler
DÜNYAABD'de yeni silah reformu gündemde
SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin etrafını kazan operatör isyan etti: Mesaim ödenmedi!
DÜNYASüveyş'te sıkışan geminin etrafını kazan operatör ...
SON DAKİKA: NATO'dan Ukrayna adımı! - Haberler
DÜNYANATO'dan Ukrayna adımı!
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanı'na sert tepki: İki yüzlülüğün zirvesi budur!
DÜNYAÇelik'ten sert tepki: İki yüzlülüğün zirvesi budur!
Tokyo'da kısıtlamalar uzatıldı
DÜNYATokyo’da yarı OHAL dönemi başlıyor
KATLİAM! Son dakika: ABD'de eski NFL oyuncusu 5 kişiyi öldürüp intihar etti
DÜNYAABD'de eski NFL oyuncusu 5 kişiyi öldürüp intihar ...