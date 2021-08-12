Yunanistan orman yangınları: ''Acı, üzüntü, öfke'' hepsi birbirine karıştı 0:00 / 0:00

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Yunanistan'ın en büyük ikinci adası olan ve en kötü yangınların birçoğunun meydana geldiği (Eğriboz Adası) Evia’da yağan yağmur, ülkede yangın söndürme çalışmalarını ve özellikle itfaiyecilerin rahatlamasına yol açmış ancak ülkede Mora Yarımadası’nda çıkan yangınlar şiddetlenmişti.

Reuters’a konuşan Rovies köyünde pastane sahibi olan Zoe Charasti, "Acı, üzüntü, öfke hepsi birbirine karışıyor, 38 yıldır kurulu olan işinizin yarım saat içinde küle dönüştüğünü görünce nasıl hissettiğinizi anlatamazsınız" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'da halkın, yangın söndürme çalışmalarındaki yetersizlikten dolayı şikâyet etmesi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in de yangın söndürme çalışmalarında ‘‘olası zafiyetlerden'' dolayı özür dilemesine yol açmıştı.

Miçotakis, geçtiğimiz gün ormanların yeniden ağaçlandırılması için 500 milyon avro ayrıldığını ve gerektiği takdirde AB bütçesinden mali destek alacağını vurguladı.

Miçotakis, gelecekteki yangınlar için dersler alınacağını sözlerine eklerken acil servis hizmetlerinin hayatları korumada başarılı olduğu parantezini açtı.

Tahliye politikası nedeniyle eleştirilere maruz kalan Miçotakis, ‘‘Organize tahliye politikamız işe yaradı’’ ifadelerini kullandı.

Daha fazla yangın söndürme uçağı satın almak ve ormancılık yönetiminin elden geçirilmesine kadar bir dizi adım atmaya söz verdiğini de duyurdu.

Turizm sorularına yönelik ise, 2023 yılından umutlu olduğunu söyleyen Miçotakis, ‘‘Şu ana kadar turizmden gelen işaretler cesaret verici, hedeflerimizi bile aşabiliriz.’’ ifadelerine yer verdi.