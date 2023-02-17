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AA / HABERTURK.COM

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından spor dünyası da desteklerine devam ediyor.

Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK, AEK derbisinden elde edilecek gelirin bir kısmını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

PAOK Kulübü, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, dayanışmanın din, ırk, etnik köken gözetmediğine vurgu yaptı.

Açıklamada, "PAOK, AEK'e karşı oynanacak derbi mücadelesi gelirinin bir kısmının Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere verileceğini duyurur." ifadesi yer aldı.

Ligin 23. haftasında PAOK'un AEK'i konuk edeceği karşılaşma, 19 Şubat Pazar günü oynanacak.