Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki kampta elverişsiz yaşam koşulları nedeniyle sığınmacıların ruhsal sağlık durumunun kötüye gittiği ve çocukların dahi intihar ve kendine zarar verme girişiminde bulundukları belirtildi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Ada'daki Moria Kampı'nda, kapasitenin yaklaşık 3 katı insanın konakladığı bildirildi. Kampın boşaltılması çağrısı yapılan açıklamada, sığınmacılar arasında her zamankinden daha fazla oranda akıl sağlığı sorunlarının baş gösterdiği ifade edildi.

"ÇOCUKLARIN % 25'İ KENDİSİNE ZARAR VERİYOR"

Açıklamada, "Şubat ve haziran ayları arasında (6-18 yaş arası) çocuklar için gerçekleştirilen akıl sağlığı grup aktivitelerinde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) çocukların yaklaşık 4'te 1'inin kendine zarar verdiği, intihar girişiminde bulunduğu ya da intiharı düşündüğünü gözlemledi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MSF Sağlık Koordinatörü Declan Barry, "Savaş bölgelerinden gelen çocuklar Avrupa'da bakım ve koruma almaları gerekirken, durmaksızın korku, stres, cinsel şiddet dahil olmak üzere şiddet vakalarına maruz kalıyorlar" yorumunda bulundu. Sağlık ve hijyen koşullarının uygunsuzluğu da eleştirilen açıklamada ayrıca, salgın hastalık riskinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

KAMPIN BOŞALTILMASI UYARISINDA BULUNULMUŞTU

AA'nın haberine göre Yunanistan'da Kuzey Ege Valiliği, Moria Kampı'ndaki şartların kamu sağlığı ve çevre için zararlı ve uygunsuz olduğunu belirterek, Göç Politikaları Bakanlığı tarafından şartların düzeltilmemesi halinde kampın 30 gün içerisinde kapatılması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Ülkede, aralarında Midilli, Sakız ve Sisam'ın da bulunduğu adalarda, iltica taleplerinin sonuçlanmasını beklerken tutulan sığınmacı sayısı 20 binin üzerinde bulunuyor. Yunan hükümeti, kamplardaki sığınmacı yoğunluğunu azaltmak amacıyla başta korunmaya muhtaç kişiler olmak üzere sığınmacıları anakaradaki kamplara taşımaya devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ