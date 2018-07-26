Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 85 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının tanıkları, korku dolu anları ve ülkenin yakın tarihinin en ölümlü felaketine sebep olan yangını AA muhabirine anlattı.
Yangından üç gün sonra, kurtulduğu noktada yaşadığı dehşeti anlatan Maria Vasiloglu, ölümle burun buruna geldiklerini söyledi.
Vasiloglu, bölgeyi bilen bir kişinin kendilerini yönlendirmesiyle yangından kurtulduklarını belirterek, "Bizi bir kişi sahile yönlendirdi. İki bina arasındaki dar bir yoldan sahile ulaştık. Eğer bizi yönlendirmeseydi biz de diğerleri gibi burada can verecektik." diye konuştu.
"YANGIN ADETA BİZİ ARKAMIZDAN KOVALIYORDU"
Bölgede büyük bir panik yaşandığını ifade eden Vasiloglu, "Biz koşuyorduk yangın adeta bizi arkamızdan kovalıyordu. Alevlerin hızla geldiğini görüyorduk. Dumandan bir metre önümdekileri göremiyordum." dedi.
Vasiloglu, sahile ulaştıktan sonra saatlerce denizin içinde kurtarılmayı beklediklerini dile getirerek, "İlk andan itibaren burada bir fare gibi sıkıştığımızı anladık. Kaçacak bir yerimiz yoktu. Küçücük bir taşın üstünde denizin içinde saatlerce kurtarılmayı bekledik. Ateş parçaları üzerimize yağıyordu." şeklinde konuştu.
Daha sonra bölgeye gelen botlarla tahliye edildiklerini söyleyen Vasiloglu, "Biz bir şekilde atlatacağız ama yakınlarını kaybedenler bu acıyı ömürleri boyunca atlatamayacak. Bir arkadaşım bu yangında iki çocuğunu kaybetti. Buraya bir daha gelmeyeceğini, buranın lanetli olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.
"SAHİLE YAKIN YAŞADIĞIM İÇİN ŞANSLIYDIM"
Mati'de yaşayan 52 yaşındaki öğretim üyesi Angeliki Pollali, civarda yangının başladığını öğrendiğinde duruma bakmak için dışarı çıktığını anlatarak, "Saat 6 civarında elektrikler kesilmişti. Uzaktan dumanları gördüm. Neyse ki komşunun oğlu yangının yaklaştığını ve uzaklaşmamız gerektiğini söyledi." diye konuştu.
Pollali, arabasına binerek uzaklaşmaya çalıştığını belirterek, "Yolun sonuna kadar gittim. Ama birçok araba vardı ve yol tıkanmıştı. Bu arada geçen sadece 3 dakikada ise her yer simsiyah dumanla kaplanmıştı. Doğrudan denize koştum." ifadelerini kullandı.
Denize girerek hayatta kaldığını, saatlerce duman soluduklarını anlatan Pollali, "Çok korkunçtu. Denizde güvende hissettim kendimi ama tüm alanın, her şeyin yandığını biliyorduk." dedi.
Pollali, yangının çok hızlı yayıldığını vurgulayarak, "İnsanlar yangının geldiğinin farkına bile varamadılar. Ben sahile yakın yaşadığım için şanslıydım. Eğer 5 dakika daha oyalansaydım, evimde mahsur kalırdım. Belki de kurtulamazdım." şeklinde konuştu.
Pollali, aradan saatler geçtikten sonra ancak gece yarısına doğru bir tekneyle bölgeden tahliye edildiklerini kaydetti.
Faciada can kayıplarının önlenebilme ihtimaline ilişkin bir soruya ise Pollali şu cevabı verdi:
"Yangın bence engellenemezdi. Bize tek yardım edecek şey belki uçaklar olurdu. Ama onlar da başka bir yangını söndürüyorlardı. Yangın çok düzensiz bir şekilde yayılıyordu. Rüzgar sanki hortum gibiydi. Düz bir şekilde esmiyordu. İtfaiyeciler buraya girebilse kendileri de yanarlardı."
"ASIL SORUMLU YEREL YÖNETİCİLER"
Yangından sağ kurtulmayı başaran bölge sakini Haris Konstandinidis de facianın sebebinin kaçak yapılaşma ve buna göz yuman yerel yöneticiler olduğunu iddia etti.
Konstandinidis, 80 ve 90'lı yıllarda gecekondulaşmanın bölgede yayıldığını savunarak, "Asıl sorumlular burayı parselleyen 20-30 kişilik bir grup. Bölgeyi pasta gibi paylaştılar. Yerel yönetim de buna göz yumdu. Bu insanların doğaya saygısı yok. Doğa da öcünü böyle alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Burada inşa edilen evleri "ölüm tuzağı" olarak nitelendiren Konstandinidis, "Yurt dışında böyle yerlerde kalanlar için her yıl tatbikatlar düzenlenir. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Nasıl hareket edecekler, yangın sırasında nereye gidecekler kimse bilmiyor. Burada insanlar sadece kendi başlarına geldikleri zaman farkına varıyorlar. İtfaiye ve polis bu işin en son halkası. Onları değil yerel yöneticileri suçlamak gerekli." şeklinde konuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.