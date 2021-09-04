İHA

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, zorunlu aşı uygulamasıyla sağlık çalışanları arasındaki aşılama oranının gittikçe arttığını belirtti. Yunanistan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı olmaları için verilen süre 1 Eylül'de doldu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris Meclis'te yaptığı konuşmada, korona virüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Plevris, görevden uzaklaştırılan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarında çalıştığını söyledi.

ZORUNLU AŞILAMA UYGULAMASI

Zorunlu aşılama uygulamasının etkisini gösterdiğini belirten Bakan Plevris, "Zorunlu aşılama başlamadan önce sağlık sisteminde aşısızlar için çift haneli ve daha fazlasına ulaşan yüzdelerden bahsediyorduk" dedi. Plevris ayrıca, zorunlu aşı uygulaması sonucu bir hastanede aşılı çalışan oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı. 10 binden fazla sağlık çalışanının görevden alınmasına hazırlıklı olduklarını dile getiren Plevris, önümüzdeki hafta, aşının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının işe dönmeleri için yeni bir tarihin belirleneceğini kaydetti.

Kamu Hastanesi Çalışanları Federasyonu (POEDIN), uzmanların yeni bir korona virüs dalgasını beklediği kış mevsiminden önce, hali hazırda zayıf durumdaki sağlık sistemi için görevden uzaklaştırılanların son derece gerekli olduğunu savundu. Korona virüs vakalarının arttığı bu dönemde sağlık birimlerinin daha da zayıflamasından korkuluyor.

Yunanistan'da korona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 53'ü geçti.