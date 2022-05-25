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Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Tartışmalara girmeyeceğiz
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması: Tartışmalara girmeyeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili tepki çeken açıklamaların ardından "Pozisyonumuz belli, gerginliğin içine çekilmeyeceğiz, tartışmalara girmeyeceğiz." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Tartışmalara girmeyeceğiz
Dendias: Tartışmalara girmeyeceğiz
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HABERTURK.COM

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'ye ilişkin tepki çeken açıklamalarından sonra, "gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklamalara girmeyeceğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamaların ardından konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,"Pozisyonumuz belli, gerginliğin içine çekilmeyeceğiz, tartışmalara girmeyeceğiz. Yunan hükümeti bunu yapmaya karar verirse yapacağız." dedi.

Ayrıca Dendias, "Yunanistan, Türkiye ile diyalog istiyor, ancak Türk jetleri Yunanistan hava sahasında uçarken bu mümkün değil." ifadelerini kullandı.

ABD ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen ve Kongre'ye de hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye olası silah yardımını eleştirerek, Doğu Akdeniz'deki 'ortak çıkarlara' zarar geleceğini öne sürmüştü.

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