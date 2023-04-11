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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye ile olumlu ilişkilerimizi korumalıyız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kahire ziyaretinde Türkiye ile depremin ardından oluşan olumlu ortamı korumak istediklerini ve bu pozitif havanın ikili ilişkilere yansımasını umduklarını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye ile olumlu ilişkilerimizi korumalıyız
AA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan herhangi bir jeopolitik karşılık beklemeden her zaman Türk halkını desteklemeye devam edecektir." dedi.

Yunan Bakan Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Atina'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dendias, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfer hakkında Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi bilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye'ye karşı büyük bir dayanışma gösterdiklerini ifade eden Dendias, "Şunun altını çizmem gerekiyor. Yunanistan herhangi bir jeopolitik karşılık beklemeden her zaman Türk halkını desteklemeye devam edecektir." dedi.

Dendias, bu olumlu atmosferin yapıcı bir diyaloğun başlangıcına sebep olmasını istediğini belirterek, "Bu olumlu atmosferin Türkiye ile var olan konuların konuşulmasına vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Mısır'ın, Doğu Akdeniz bölgesi için istikrar ve güvenliğin ana faktörlerinden biri olduğunu söyleyen Dendias, "Atina ve Kahire arasındaki yakın ve sürekli işbirliği, bölgemizde gerginliklerin yaşanmaması, krizlerin yaşanmaması adına birçok olumlu sonuç vermektedir. İki ülkenin üst düzey yetkililerinin sık sık karşılıklı ziyaretleri de ikili ilişkilerimizin mükemmel seviyesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dendias, Mısır ile Yunanistan arasındaki stratejik ilişkilerin son 4 yılda en yüksek seviyesine ulaştığını, Mısır'ın ayrıca Yunanistan için en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu öne sürdü.

Libya'daki durumun bir an önce normalleşmesini dileyen Dendias, Yunanistan'ın son yıllarda Batı Balkanlar'dan Afrika kıtası ve Orta Doğu'ya kadar barış ve istikrarı tehdit eden sorunların çözümüne yönelik çabalara aktif olarak katıldığını iddia etti.

Dendias, Atina'nın Kahire'ye verdiği önemin altını çizerek, iki ülke arasındaki enerji, ekonomi ve iklim değişikliği gibi birçok alanda işbirliğinin daha da geliştirileceğini söyledi.

Bakan Dendias, 21 Nisan Cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Yunanistan'da ilk kez Suriye konulu bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

Fotoğraf: AA

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