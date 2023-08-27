Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Habertürk Giriş: 27.08.2023 - 10:14 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:14 facebook

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