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        Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüştü

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüştü

        Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:12
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        Yunanistan ve Mısır dışişleri bakanları görüştü
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        Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Yerapetritis, ülkesinin ve Mısır'ın bölgeye dair ortak bir anlayışa sahip olduğunu, çok yönlü zorluklarla başa çıkmak için kararlılıklarını dile getirdi.

        Yerapetritis, Yunan hükümetinin, Gazze'deki durum ve Batı Şeria'da artan gerilim, Lübnan'daki krizin yayılma ihtimali ve Kızıldeniz'de artan güvensizlikten derin kaygı duyduğunu belirtti.

        Gazze'de artan ölü sayısı nedeniyle derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunan Yerapetritis, Gazze'deki vatandaşlara daha fazla ilaç ve insani yardımın teslimi için yapılan anlaşmanın, atılması gereken birçok adımdan biri olduğunu söyledi.

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        İnsanların, barış ve refah içinde saldırı ve terör korkusu olmadan kendi topraklarında yaşayabileceği konusundaki ihtiyacı vurgulayan Yerapetritis, bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı kapsamlı bir planın oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

        Yerapetritis, "Yunanistan, Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım gönderen ilk ülkelerden biri. Ülkem, ihtiyaç sahiplerine daha fazla temel malzeme, gıda ve ilaç sağlama konusunda kararlı." dedi.

        Kahire'nin mevcut krizde çözümler bulma ve savaştan sonraki günler için önerileri konusundaki çabalarını takdir eden Yerapetritis, Yunanistan'ın da krizin son bulması için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Yunanistan ve Mısır arasındaki elektrik bağlantısının AB tarafından karşılıklı çıkar projesi olarak onaylandığını hatırlatan Yerapetritis, bu projeyle iki ülke arasında önemli bir köprü daha inşa edildiğini, ticaret ve kültür gibi alanlarda daha fazla işbirliğinin mümkün olacağını söyledi.

        Yerapetritis'in, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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