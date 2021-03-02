Yunanistan'ın zorla bota bindirip Türkiye'ye geri ittiği Afganlar, Türk Devleti'ne minnettar

AA

Yunanistan tarafından Türkiye'ye geri itilen ve şiddete maruz kalan Rauf, Hamit ve Devleti aileleri, İl Göç İdaresi'nin çağrısıyla Konya'ya geldi.

Afganistanlı Destegir Devleti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan askerlerinin kendilerini kampta bir konteynere hapsettiğini anlattı.

Burada Yunanistan güvenlik güçlerinin sürekli baskı, hakaret ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını ifade eden Devleti, şunları kaydetti:

"Kamptaki konteynerde 13 kişiydik. Yunan askerleri koronavirüs testi yapılacağı bahanesiyle bizi zorla alarak bir araca bindirip, deniz kenarına götürdüler. Burada kadınlarımızı ve çocuklarımızı ayırt etmeden dövdüler. Kimliklerimizi, paralarımızı, telefonlarımızı aldılar. Sonra kadınlarımız, çocuklarımız dahil hepimizi suya attılar."

- "Sakladığımız telefonla Türkiye'yi aradık ve yardım talebinde bulunduk"

Devleti, yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyecek kadar zor olduğunu vurgulayarak, "Sakladığımız telefonla Türkiye'yi aradık ve yardım talebinde bulunduk. Türk Sahil Güvenliği bizi kısa sürede kurtardı. Türk polisi ve askeri bizi çok iyi karşıladı. Onlara minnettarız. Türk-Afgan dostluğumuz hep sürecek." diye konuştu.

Afgan aileler Konya İl Göç İdaresi'ndeki işlemlerinin ardından yeniden Karaman'a gitti.